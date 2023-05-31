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Shot: шоумен Галкин* требует удалить из сети видео со своими "шутками про россиян и СВО"

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) требует удалить из сети видео со своими "шутками про россиян и СВО", сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник в окружении артиста.

Галкин* потребовал удалить из сети видео со своими "шутками про россиян и СВО"
© РИА Новости

По словам источника, из-за распространения записей зарубежных выступлений Галкина, некоторые из которых можно расценивать как антироссийские, у шоумена упала заполняемость залов. На некоторые выступления в Европе проданы лишь половина билетов.

Причиной желания удалить ролики в окружении артиста называют защиту его авторских прав. Ранее Галкин ответил на слова актрисы Татьяны Васильевой касаемо своих планов об эмиграции из России. Он опроверг слова актрисы о том, что якобы давно планировал уехать из России. Свою точку зрения Галкин аргументировал тем, что если бы так было в действительности, то он бы не стал вкладывать большие деньги в недвижимость в России.

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