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Актер Пашутин заявил, что у Лаймы Вайкуле "с мозгами не очень"

Народный артист РФ Александр Пашутин в беседе с aif.ru на кинофестивале "КСТОкино" раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая в недавнем интервью заявила, что оказывается "никогда не была в России", а единственная страна, где она находилась продолжительные отрезки времени, кроме Латвии, это – США.

Актер Пашутин заявил, что у Лаймы Вайкуле "с мозгами не очень"
© РИА Новости

Пашутин с иронией предложил Вайкуле вспомнить, сколько гонораров она заработала в Америке: "Наверное, долларов 20? Кому она там нужна?! Смех!"

По словам народного артиста РФ, когда после развала СССР "им там в Латвии жрать нечего было", только благодаря многочисленным концертам в РФ латвийская певица и выживала.

"Она же отсюда не вылазила", – добавил актер.

Пашутин считает слова Вайкуле, которая теперь открещивается от России, бредом.

"Знаете, что я вам скажу? Она раньше хорошо пела, я к ней неплохо отношусь как к певице, но, вероятно, сейчас всё потихоньку переходит в плоскость медицинских показаний – всё, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами", – заключил артист.

Примечательно, но несколько месяцев назад Вайкуле заявила, что "кормила СССР и Россию". Она тогда рассказывала, какое невероятное количество концертов давала в РФ и какие отчисления с гонораров выплачивала.

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