Актер Пашутин заявил, что у Лаймы Вайкуле "с мозгами не очень"

"Знаете, что я вам скажу? Она раньше хорошо пела, я к ней неплохо отношусь как к певице, но, вероятно, сейчас всё потихоньку переходит в плоскость медицинских показаний – всё, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами", – заключил артист.