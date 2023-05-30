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Кушанашвили обещал «жестокую кару» дочери Волочковой

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал конфликт между балериной Анастасией Волочковой и её дочерью. Об этом сообщает Popcake.

Кушанашвили обещал «жестокую кару» дочери Волочковой
© Соцсети Анастасии Волочковой

Ранее Волочкову не пустили на выпускной дочери, так как последняя сама не захотела общаться с матерью. Конфликт между ними продолжается уже какое-то время – сама балерина считает, что дочь настраивает против неё бывший муж.

Ситуацию прокомментировал Отар Кушанашвили. По его словам, Анастасия не всегда бывает права, но большая часть вины лежит на её дочери.

«Вы будете жалеть об этом. Так нельзя делать, даже если у мамы 777 изъянов. Эта женщина просто хочет быть счастливой… У Насти не все гладко после завершения карьеры… Но вы же не хотите быть рядом, когда ей тяжело. А когда у вас праздники, говорите: “Иди на ***!”. За это придет жестокая кара, дитя мое», – сказал он.

Ранее Волочкова пожаловалась на шум взорвавшегося рядом с её домом беспилотника.

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