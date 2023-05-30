Кушанашвили обещал «жестокую кару» дочери Волочковой

«Вы будете жалеть об этом. Так нельзя делать, даже если у мамы 777 изъянов. Эта женщина просто хочет быть счастливой… У Насти не все гладко после завершения карьеры… Но вы же не хотите быть рядом, когда ей тяжело. А когда у вас праздники, говорите: “Иди на ***!”. За это придет жестокая кара, дитя мое», – сказал он.