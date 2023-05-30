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Сестра Бузовой рассказала, что отметит день рождения за границей

Блогерша Анна Бузова поделилась в Instagram подробностями дня рождения.

Сестра Ольги Бузовой Анна отпразднует день рождения в Турции
© Газета.Ru

Бузова планирует отпраздновать день рождения в Турции, где сейчас временно проживает с мужем Константином. 27 июня блогерше исполнится 35 лет. Девушка планирует отметить торжество скромно и в узком кругу с подругами.

"Я забронировала для девочек мой любимый отель, они ко мне прилетят из Москвы, любимый, конечно же, Лена с Керимом. В общем, в кругу своих на берегу моря", - рассказала Бузова.

Блогерша не раскрыла, приедут ли на праздник мать Ирина и сестра Ольга. Однако Анна ответила, что продолжает общаться с телеведущей.

В январе Анна Бузова призналась, что не планирует переезжать в Турцию.

В марте Ольга Бузова рассказала, что соскучилась по сестре. Ведущая публиковала снимок с семейной поездки, на которой изображены бабушка, мама и сестра артистки. Звезда призналась, что хочет встретиться с женщинами из ее семьи. Сестра Бузовой ответила на публикацию певицы, уверив, что они обязательно воссоединятся.

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