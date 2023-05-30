$80.69+0.6386.51+0.61

Настя Ивлеева решила продать личные вещи на фоне проигранного суда

Блогер Настя Ивлеева решила продать личные брендовые вещи на ресейл-платформе на фоне проигранного суда на 15 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Ивлеева решила продать личные вещи на фоне проигранного суда
© nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Суммарно Ивлеева планирует продать вещей на 659 тыс. рублей. В частности, среди них есть кожаная куртка за 190,5 тыс. рублей, а также кроссовки и винтажный корсет за 43 и 30 тыс. рублей соответственно.

11 апреля стало известно, что компания ООО "Капельница групп", которую основала Ивлеева, проиграла иск от бизнесмена Александра Мокрова на сумму 15 млн 850 тыс. рублей. Предприятие должно было выплатить мужчине полную сумму до 31 октября 2022 года включительно. Однако блогерша не выполнила свои обязанности. Мокров подал на Ивлееву в суд повторно.

Суд принял решение взыскать с компании ведущей задолженность, а также расходы по госпошлине в размере 102 250 рублей. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия решения.

Ранее ФНС начала проверку в отношении Анастасии Ивлеевой на предмет неуплаты налогов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий