В Израиле отменили концерты Бузовой

Это коснулось концертов запланированных в городах Хайфа и Беэр-Шева. При этом билеты на концерт в Тель-Авиве всё ещё можно приобрести – информации об отмене мероприятия пока не поступало. На данный момент сама Бузова никак не прокомментировала происходящее. Отмечается, что в местных СМИ появилась информация о том, что концерты были отменены из-за давления израильских активистов, выступающих против СВО, однако официального подтверждения этому пока нет..