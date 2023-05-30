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В Израиле отменили концерты Бузовой

В Израиле отменили концерты российской певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора Biletru.co.il.

В Израиле отменили концерты Бузовой
© РИА Новости

Это коснулось концертов запланированных в городах Хайфа и Беэр-Шева. При этом билеты на концерт в Тель-Авиве всё ещё можно приобрести – информации об отмене мероприятия пока не поступало. На данный момент сама Бузова никак не прокомментировала происходящее. Отмечается, что в местных СМИ появилась информация о том, что концерты были отменены из-за давления израильских активистов, выступающих против СВО, однако официального подтверждения этому пока нет..

Ранее Ольга Бузова получила предложение выйти замуж на шоу «Звезды в Африке».

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