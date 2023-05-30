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Российский композитор потребовал 500 тысяч рублей с Лободы за публикацию концерта

Российский композитор Олег Влади подал в суд на певицу Светлану Лободу из-за публикации в Сети концерта, на котором она исполняла его песни. Как сообщает РИА ФАН, запись шоу была опубликована на одном из российских стриминговых сервисов.

Композитор оценил ущерб из-за публикации его композиций в 500 тысяч рублей. Как отметил собеседник агентства, все свои песни Влади оформил официально, из-за чего он должен получать авторские отчисления.

Источник также рассказал, что Лобода, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, еще не ликвидировала свое ИП и даже сдала бухгалтерскую отчетность. Не исключено, что в будущем она надеется приехать в страну.

Напомним, что ранее Влади подал в суд на Comedy Club Production из-за того, что те не указали его авторство в титрах шоу «Танцы». В ходе выпуска шоу «Танцы. Битва сезонов» от 2016 года Лобода исполнила его песню «А может, к черту любовь».

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