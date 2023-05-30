Звезда «Интернов» рассказала о карьере после проекта

Актриса Светлана Пермякова рассказала, какие проекты со своим участием она считает самыми важными в своей карьере. Как сообщает «КП», в этот список знаменитость внесла сериал «Интерны» и шоу «Звезды в Африке».

Артистка отметила, что люди до сих пор порой называют ее Любой — по имени героини в сериале про российскую больницу.

«А даже, когда мне говорят: "Ой, как вы на Свету Пермякову похожи!", я людей не разубеждаю, говорю: "А мне все так говорят!". И человек удовлетворяется», — отметила она.

Кроме того, Пермякова до сих пор общается с актерами из «Интернов», в том числе с Кристиной Асмус. Недавно, по словам актрисы, Асмус приглашала ее на свой день рождения.

Еще одним важным для нее проектом стали «Звезды в Африке». Пермякова два года участвовала в шоу, хоть и отметила, что порой ее «коробит» от вражды между группировками знаменитостей на съемочной площадке.