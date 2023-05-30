Любовный гороскоп на 31 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Звезды советуют бережнее относиться ко второй половинке. Контролируйте эмоции, чтобы случайно не ранить ее. ТЕЛЬЦЫ Тельцам будет не хватать внимания. Не манипулируйте – скажите об этом прямо. БЛИЗНЕЦЫ Проведите день с тем, кто дорог. Это то, что необходимо на данном этапе вам обоим. Не будьте скупы на эмоции. РАКИ 31 мая вы почувствуете непреодолимое желание сделать подарок любимому человеку. Звезды советуют так и поступить. ЛЬВЫ У Львов есть шансы растопить лед в сердце человека, который небезразличен. Не упустите шанс, действуйте! ДЕВЫ Последний весенний день отлично подходит для того, чтобы устроить романтическое свидание. Небеса этому благоволят. ВЕСЫ Этот день пройдет под эгидой принятия важных решений. Например, вы можете получить или сделать предложение руки и сердца. СКОРПИОНЫ Настало время разобраться в отношениях. Что-то тянется из прошлого и не дает покоя. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам звезды советуют усмирить свою гордыню и по душам поговорить с человеком, который живет в вашем сердце. КОЗЕРОГИ Буквально на пороге уже стоит настоящая любовь. Она вот-вот постучит в дверь – не закрывайтесь на сто замков. ВОДОЛЕИ Весна заканчивается, а чувства в вас только начинают расцветать. Насладитесь влюбленностью или постарайтесь возродить ее. РЫБЫ 31 мая возможные мелкие ссоры. Не превращайте их в конфликты, будьте сдержаннее.