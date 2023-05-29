Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в напиток фанатки
Шелби Линн, фанатка фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинила музыканта в том, что он якобы добавил наркотические вещества в ее напиток. Об этом пишет обозреватель Эрнан Осуна в статье для портала Chaoszine.
Линн пояснила, что пришла на концерт рок-группы в Вильнюсе. Во время выступления к ней подошел знакомый Линдеманна и предложил встретиться со звездой.
Девушка приняла его приглашение и прошла в комнату, в которой находилось несколько фанаток. Музыкант через некоторое время зашел в помещение и налил присутствующим алкогольные напитки.
По словам Линн, после выпитого она почувствовала себя плохо. Она добавила, что практически не помнит что с ней происходило в дальнейшем. Вместе с тем, после концерта она обнаружила на своем теле ссадины, синяки. Кроме того, ее тошнило.
Тест на наркотики, который она приобрела, когда ее самочувствие улучшилось, показал отрицательный результат.
Напомним, что это не первый скандал, в котором оказался замешанным музыкант. В 2016 году несколько девушек, посетивших алкогольную вечеринку коллектива, рассказали в интернете, что ничего после нее не могли вспомнить.