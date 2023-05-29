Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в напиток фанатки

Шелби Линн, фанатка фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинила музыканта в том, что он якобы добавил наркотические вещества в ее напиток. Об этом пишет обозреватель Эрнан Осуна в статье для портала Chaoszine.

Линн пояснила, что пришла на концерт рок-группы в Вильнюсе. Во время выступления к ней подошел знакомый Линдеманна и предложил встретиться со звездой.

Девушка приняла его приглашение и прошла в комнату, в которой находилось несколько фанаток. Музыкант через некоторое время зашел в помещение и налил присутствующим алкогольные напитки.

По словам Линн, после выпитого она почувствовала себя плохо. Она добавила, что практически не помнит что с ней происходило в дальнейшем. Вместе с тем, после концерта она обнаружила на своем теле ссадины, синяки. Кроме того, ее тошнило.

Тест на наркотики, который она приобрела, когда ее самочувствие улучшилось, показал отрицательный результат.