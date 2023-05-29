Июньские концерты Арбениной отменили

Концертный тур Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» по городам России фактически отменен. В частности, не состоятся запланированные на июнь выступления в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, концерты должны были состояться 9 июня в Ростове-на-Дону, 12 июня в Краснодаре, 13 июня в Волгограде. Билеты на них по-прежнему продаются на сайте группы.

Вместе с тем, представители КСК «Экспресс», ДС «Олимп» и Экспоцентра заявили, что выступление Арбениной на их площадках не состоится. В Ростове уточнили, что организаторы не посчитали нужным заключить соглашение с залом.

Журналисты уточнили, что пока неизвестно, как будет решен вопрос о компенсации тем, кто приобрел билеты на концерты. По их данным, организаторы и концертный директор Арбениной воздерживаются от комментариев.