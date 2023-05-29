Июньские концерты Арбениной отменили
Концертный тур Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» по городам России фактически отменен. В частности, не состоятся запланированные на июнь выступления в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, концерты должны были состояться 9 июня в Ростове-на-Дону, 12 июня в Краснодаре, 13 июня в Волгограде. Билеты на них по-прежнему продаются на сайте группы.
Вместе с тем, представители КСК «Экспресс», ДС «Олимп» и Экспоцентра заявили, что выступление Арбениной на их площадках не состоится. В Ростове уточнили, что организаторы не посчитали нужным заключить соглашение с залом.
Журналисты уточнили, что пока неизвестно, как будет решен вопрос о компенсации тем, кто приобрел билеты на концерты. По их данным, организаторы и концертный директор Арбениной воздерживаются от комментариев.
Ранее певица рассказала, что получила травму позвоночника при падении с лестницы и временно утратила подвижность. Она пояснила, что после того, как встанет на ноги, проведет отмененные мероприятия. В частности, посетит Бишкек.