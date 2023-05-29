Стало известно о состоянии госпитализированной певицы Славы

Российскую певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская), которую ранее экстренно госпитализировали, останется в больнице. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителей артистки.

Врачи оценивают состояние певицы как стабильное. По словам менеджера Славы, на ухудшение ее самочувствия повлиял нестабильный график, отсутствие сна и простуда. Отмечается, что все вместе спровоцировало сбой организма, в связи с этим было принято решение остаться в больнице еще на день для полного восстановления.