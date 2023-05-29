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48 минут назад

Стало известно о состоянии госпитализированной певицы Славы

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Российскую певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская), которую ранее экстренно госпитализировали, останется в больнице. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителей артистки.

Стало известно о состоянии госпитализированной певицы Славы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Врачи оценивают состояние певицы как стабильное. По словам менеджера Славы, на ухудшение ее самочувствия повлиял нестабильный график, отсутствие сна и простуда. Отмечается, что все вместе спровоцировало сбой организма, в связи с этим было принято решение остаться в больнице еще на день для полного восстановления.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что Славу экстренно госпитализировали. Сообщалось, что артистку стало резко тошнить, у нее поднялась температура и начался кашель. Представители певицы рассказали, что сейчас вся семья звезды болеет, а самой Славе стало настолько плохо, что она решила обратиться к врачам.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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