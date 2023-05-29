Джиган раскрыл причину размолвки с Оксаной Самойловой

«Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях», — признался Джиган, уточнив, что присутствовать и наблюдать за ситуациями злоупотребления алкоголем — определенно неполезно для старших дочерей. Рэпер также подчеркнул, что уже четвертый месяц трезв. Кроме того, он отказался от курения.