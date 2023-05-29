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32 минуты назад

Джиган раскрыл причину размолвки с Оксаной Самойловой

Мослента

Причину серьезной размолвки со своей женой Оксаной Самойловой назвал рэпер Джиган в эфире программы «Кстати» во «ВКонтакте». Он сообщил, что поссорился с супругой из-за курения и пьянства.

Джиган раскрыл причину размолвки с Оксаной Самойловой
Фото: мослентамослента

«Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях», — признался Джиган, уточнив, что присутствовать и наблюдать за ситуациями злоупотребления алкоголем — определенно неполезно для старших дочерей. Рэпер также подчеркнул, что уже четвертый месяц трезв. Кроме того, он отказался от курения.

О временном расставании звездной четы стало известно в марте текущего года. Тогда Джиган переехал из загородного дома семьи, оставив жену и детей. В конце апреля супруги сообщили о воссоединении.

«Мы абсолютно неидеальная пара… но мы вместе», — прокомментировала случившееся Самойлова.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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