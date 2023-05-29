Телеведущая Лена Летучая рассказала, как относится к вопросам об отсутствии у нее детей
Российская телеведущая Лена Летучая, наиболее знакомая зрителям по передаче «Ревизорро», рассказала, как она относится к вопросам на тему своей бездетности.
Знаменитость призналась, что мечтает о наследниках, однако у них с супругом пока не получается стать родителями. Журналисты и поклонники при этом продолжают затрагивать болезненную для нее тему.
«Меня невозможно обидеть, но я бы сказала, что очень некорректно задавать такие вопросы девушкам, которые хотят детей, но по каким-то причинам у них не получается. Многим это причиняет боль», — отметила она в интервью Надежде Стрелец.
Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. Ранее мужчина уже дважды был женат. От предыдущих союзов у него есть двое детей.