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Life: внук Пугачевой Пресняков не сможет продать имение на Истре из-за невнесенного платежа за аренду береговой линии

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой 32-летний Никита Пресняков пока не сможет продать фамильное имение на Истре, подаренное бабушкой. Об этом сообщает Life.

По данным издания, Пугачева не внесла очередной платеж за аренду прилегающей к имению береговой линии. За это Комитет по управлению имуществом Солнечногорска подал на нее в суд. Сумма иска составляет порядка 44,5 тыс. рублей долга и 7 тыс. набежавших пени. Помимо этого, были также наложены ограничительные меры на сделки с данной недвижимостью.

Уточняется, что несколько месяцев назад внук артистки выставил имение на продажу по цене 230 млн рублей через портал ЦИАН, однако, недавно он снял объявление с публикации. Данное имение - усадьба с причалом и корпусом для прислуги, которую построили для артистки в 90-х на берегу реки в деревне Бережки, уточняет Life. Площадь главного дома, который записан на Преснякова, составляет 800 кв. м, земельного участка, записанного на дочь Пугачевой Кристину Орбакайте, - 70 соток.

Ранее сообщалось, что объявление о продаже было опубликовано Пресняковым 6 марта. Изначально стоимость недвижимости оценивалось в $3 млн, однако, вскоре была изменена.

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