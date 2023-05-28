Крид откровенно рассказал о личной жизни

«Что за возрастные ограничения? Муж моей сестры встретил свое счастье (ее) в возрасте гораздо старше меня и ее, и что с того? Родня, никогда не думайте, что ваше время уже прошло или вы уже не успели… все будет! Всему свое время и место! Вы будете счастливы 100%! И так же с вашими мечтами - верьте, работайте и боритесь за них! Возраст - цифра и только».