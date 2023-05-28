Крид откровенно рассказал о личной жизни
Егор Крид пообщался с поклонниками на тему собственной личной жизни. Он ответил на вопросы подписчиков и рассказал, что уже пару лет ни с кем не встречается всерьез. При этом он уверен, что всему свое время и тот самый человек обязательно появится в его жизни.
«…спросили состою ли я в отношениях… отвечу впервые серьезно, а не как на стримах. Не состою и уже как пару лет, как бы это грустно не звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы и всему свое время. Пока идем за мечтами», - написал певец в Телеграм-канале.
Подписчик упрекнул Крида в том, что ему уже тридцать, а семью он так и не создал. Егор уточнил, что на самом деле ему 28 лет, но это значения не имеет.
«Что за возрастные ограничения? Муж моей сестры встретил свое счастье (ее) в возрасте гораздо старше меня и ее, и что с того? Родня, никогда не думайте, что ваше время уже прошло или вы уже не успели… все будет! Всему свое время и место! Вы будете счастливы 100%! И так же с вашими мечтами - верьте, работайте и боритесь за них! Возраст - цифра и только».
Музыкант встречался с десятками девушек. Среди них наиболее известны:
модель Диана Мелисон;
певица Нюша (артист посвятил ей львиную долю песен в своем первом альбоме «Холостяк»);
модель Ксения Дели;
модель Виктория Одинцова;
продюсер шоу «Семейство Кардашьян» Карла ДиБелло;
тиктокерша и певица Валя Карнавал.