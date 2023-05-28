Брежнева и Меладзе не смогли продать свой дом в Подмосковье

Свой дом в подмосковной Истре решили сдать в аренду уехавшие из России певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе, передает KP.RU. Ранее они выставляли особняк на продажу, но даже несмотря на многочисленные показы, желающего купить его не оказалось.

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Стоимость аренды звездного дома, по словам агента по сдаче недвижимости, который занимается вопросом сдачи жилья знаменитостей, составляет 1,8 миллиона рублей в месяц. Если арендатор найдется в ближайшее время, собственники готовы предоставить скидку и сдавать особняк за полтора миллиона в месяц.

Внутри дома расположена огромная гостиная с панорамными окнами и камином, спальни, кухня-столовая, два санузла и гардеробные.