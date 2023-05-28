Николаев рассказал о талантах младшей дочери

«Вероничка поступила в первый класс музыкальной школы училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, в стенах которого я сам учился много лет назад! Помимо обязательной программы дочь исполнила мою пьесу (Игорь Николаев: «Колыбельная для Вероники» из цикла «15 мелодий для фортепиано»), что мне, как папе и как автору, почетно и приятно! Люблю и горжусь», - написал музыкант в микроблоге.