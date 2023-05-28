Николаев рассказал о талантах младшей дочери
Игорь Николаев похвастался успехами младшей дочери. Он написал, что девочка прошла все вступительные испытания и теперь будет учиться в специальной школе для одаренных детей.
«Вероничка поступила в первый класс музыкальной школы училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, в стенах которого я сам учился много лет назад! Помимо обязательной программы дочь исполнила мою пьесу (Игорь Николаев: «Колыбельная для Вероники» из цикла «15 мелодий для фортепиано»), что мне, как папе и как автору, почетно и приятно! Люблю и горжусь», - написал музыкант в микроблоге.
Ранее его супруга и мама Вероники певица Юлия Проскурякова сообщала, что девочка сама проявила интерес к музыке, поэтому на семейном совете было решено дать ей возможность получить и общее и музыкальное образование. Об этом пишет gazeta.ru.
Ранее, как сообщало РИА Новости, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в Роспатент.