Елена Летучая призналась, что приходила на съемки из больницы

Елена Летучая сообщила, что во время работы в шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница» серьезно болела. Тогда у нее был очень тяжелый рабочий график, и организм не выдержал. Елена в YouTube-передаче «Стрелец-молодец» назвала «чудовищным» свое состояние здоровья в тот период времени.

Телеведущей пришлось приходить на съемки прямо из больницы, - сообщает портал slovodel.com.

«Все время падала в обмороки, врачи говорили мне немедленно остановиться. Я много лет летала. Попробуйте каждый третий день полетайте», — объяснила она.

К счастью, тогда рядом с Еленой находился ее будущий супруг Юрий Анашенков. Летучая отметила, что он очень действенно ее поддерживал.