Елена Летучая призналась, что приходила на съемки из больницы
Елена Летучая сообщила, что во время работы в шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница» серьезно болела. Тогда у нее был очень тяжелый рабочий график, и организм не выдержал. Елена в YouTube-передаче «Стрелец-молодец» назвала «чудовищным» свое состояние здоровья в тот период времени.
Телеведущей пришлось приходить на съемки прямо из больницы, - сообщает портал slovodel.com.
«Все время падала в обмороки, врачи говорили мне немедленно остановиться. Я много лет летала. Попробуйте каждый третий день полетайте», — объяснила она.
К счастью, тогда рядом с Еленой находился ее будущий супруг Юрий Анашенков. Летучая отметила, что он очень действенно ее поддерживал.
Елена Летучая вела программу "Ревизорро" с 2014 по 2016 год. Позже звезда вернулась к роли ведущей шоу на один сезон, но затем перешла на Первый канал. Далее: