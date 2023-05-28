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Рудковская посмеялась над хейтерами

Яна Рудковская с семьей отдыхает на Мальдивских островах и традиционно выкладывает в микроблоге фото-и видеоотчеты с курорта. Поклонники радуются за звездную семью. Но есть и такие люди, которые не могут спокойно смотреть на чужое счастье.

Рудковская посмеялась над хейтерами
© РИА Новости

Рудковская написала в Телеграм-канале, что на ее страничку в социальной сети ежедневно вывиваются тонны ненависти и злости. Переживать по этому поводу продюсер перестала уже давно, но время от времени заходит в профили наиболее злобных комментаторов. И то, что она там видит, укрепляет ее в мысли о том, что подобное пишут неудачливые завистливые люди.

«Вот женщина пишет: «постригите, наконец, детей». Потому что мальчики не могут ходить с такими длинными волосами. Смотришь профили, и диву этим людям даешься», - привела пример Яна.

По словам Рудковской, эта подписчица пишет с кучей ошибок, и живет так, что впору посочувствовать.

«Зачем Вы даете совет? Зачем Вы это делаете?! То есть, с какой целью? Все равно я сделаю по-своему. Сделать мне больно? Мне не будет больно, у меня уже противоядие на таких», — обрушилась на хейтеров жена Евгения Плющенко.

Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их сыновья Арсений и Александр расположились в элитном отеле, где нередко останавливаются западные селебрити. Рудковская арендовала сразу две виллы. В одну заселились продюсер с фигуристом, а во вторую – Саша и Арсений. За малышами будут присматривать бабушка и няня. А мама и папа будут наведываться к наследникам.

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