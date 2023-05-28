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Соседов объяснил, почему у него нет детей

Сергей Соседов, которому уже 55 лет, не имеет ни собственной семьи, ни детей и живет с пожилой мамой. В программе «Секрет на миллион» он признался, что когда-то хотел завести детей. Но потом понял, что в таком случае в его жизни будет слишком много проблем.

Соседов объяснил, почему у него нет детей
© YouTube

«Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать. А я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети. А детей с самого раннего возраста воспитывают на этих гаджетах, с годовалого возраста они уже что-то там набирают. Я бы не хотел, чтобы мои дети так росли. Запрещать гаджеты тоже нельзя, иначе дети будут изгоями в том обществе, где им предстоит жить», - заявил он.

Соседов предпочитает жить так, как нравится ему, без оглядки на окружающих. Например, на своей даче в деревне Митяево довольствуется домиком без всяких удобств. Их ему заменяют уличный туалет с дыркой в полу и бочка с водой, выполняющие роль санузла, - пишут 7days.ru.

55-летний телеведущий редко пользуется социальными сетями. И, как пишет Экспресс Газета, злоумышленники этим активно пользуются, создавая от его имени фейковые аккаунты. Проблема стала настолько массовой, что в фанатском канале предупредили поклонников о необходимости быть внимательными.

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