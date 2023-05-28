Соседов объяснил, почему у него нет детей

«Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать. А я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети. А детей с самого раннего возраста воспитывают на этих гаджетах, с годовалого возраста они уже что-то там набирают. Я бы не хотел, чтобы мои дети так росли. Запрещать гаджеты тоже нельзя, иначе дети будут изгоями в том обществе, где им предстоит жить», - заявил он.