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Хакамада показала фигуру в бикини

Ирина Хакамада, политик, писательница и коуч, выложила в Телеграм-канале свою фотографию в купальнике на морском берегу. Она сфотографировалась на пляже в Таиланде. На 68-летней Хакамаде только крошечный купальник-бикини, и ее фигуре можно лишь позавидовать.

Хакамада показала фигуру в бикини
© РИА Новости
Телеграм

«Люблю не сезон на Пхукете», — сообщила она.

Хакамада ранее говорила, что ее кумир – балерина Галина Уланова, и она все время стремится ей соответствовать. Как пишет gazeta.ru, Ирина не соблюдает никаких диет, более того, считает их не полезными. Зато она активно занимается спортом, путешествует, много ходит пешком и плавает, а также не ест после семи часов вечера.

В марте текущего года активисты добились отмены участия Ирины Хакамады в форуме «Леди у штурвала», который состоялся во Владивостоке. Хедлайнер мероприятия был изменен. Приморскую общественность возмутили высказывания экс-политика о мобилизованных россиянах.

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