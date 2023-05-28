Хакамада показала фигуру в бикини

Ирина Хакамада, политик, писательница и коуч, выложила в Телеграм-канале свою фотографию в купальнике на морском берегу. Она сфотографировалась на пляже в Таиланде. На 68-летней Хакамаде только крошечный купальник-бикини, и ее фигуре можно лишь позавидовать.

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«Люблю не сезон на Пхукете», — сообщила она.

Хакамада ранее говорила, что ее кумир – балерина Галина Уланова, и она все время стремится ей соответствовать. Как пишет gazeta.ru, Ирина не соблюдает никаких диет, более того, считает их не полезными. Зато она активно занимается спортом, путешествует, много ходит пешком и плавает, а также не ест после семи часов вечера.