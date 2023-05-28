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Моргенштерн* прокомментировал скандал с Блиновской

Алишер Моргенштерн высказался о нашумевшей истории с неуплатой налогов блогером Блиновской. Он раскритиковал поведение предпринимательницы, - информирует портал slovodel.com.

Моргенштерн* прокомментировал скандал с Блиновской
© РИА Новости

Рэпер был гостем YouTube-программы Bugatti Podcast, где, в частности, заявил о справедливости возмездия для тех, кто уклоняется от расчетов с государством.

«Тех, кто налоги не платит, имеют справедливо. Я, когда жил в России, всегда платил налоги, все делал по белому», — констатировал он.

Главой комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам недавно Анатолием Артамоновым было сделано заявление, о том, что в России может быть введен налог с блогеров. Зампред комитета Андрей Епишин допускает, что для этого потребуется подготовить необходимые изменения в Налоговый кодекс РФ.

* Признан иноагентом в РФ.

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