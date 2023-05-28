Моргенштерн* прокомментировал скандал с Блиновской

Рэпер был гостем YouTube-программы Bugatti Podcast, где, в частности, заявил о справедливости возмездия для тех, кто уклоняется от расчетов с государством.

«Тех, кто налоги не платит, имеют справедливо. Я, когда жил в России, всегда платил налоги, все делал по белому», — констатировал он.

Главой комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам недавно Анатолием Артамоновым было сделано заявление, о том, что в России может быть введен налог с блогеров. Зампред комитета Андрей Епишин допускает, что для этого потребуется подготовить необходимые изменения в Налоговый кодекс РФ.