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Полина Гагарина познакомила публику с дочерью Мией

Звезда российского шоу-бизнеса скрывает лицо девочки. Также у Полины есть сын от брака с актером Петром Кисловым, в социальных сетях Гагариной можно часто встретить фото с 15-летним Андреем. Однако Гагарина решила показать поклонникам лицо девочки, пишет «СтарХит».

Полина Гагарина познакомила публику с дочерью Мией
© ТАСС

Артистка появилась в «Мегаспорте» вместе с наследницей. Певица вывела дочь на сцену во время сольного концерта. Гагарина исполняла песню «Колыбельная» и держала дочь за руку. Мама и дочка обменивались трогательными взглядами и выглядели счастливыми.

Полина несколько лет назад развелась с отцом девочки, фотографом Дмитрием Исаховым.

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