Чумаков опроверг слухи о второй беременности Ковальчук

Слухи о второй беременности Юлии Ковальчук распространяются на протяжении двух месяцев. Знаменитость и ее супруг, певец Алексей Чумаков долгое время не комментировал сплетни, однако в передаче «Ты не поверишь!» решили поставить точку в этом вопросе.

Артист признался, что не видел ни одной фотографии, где можно было бы заметить «округлившийся живот» Ковальчук. Чумаков также отшутился, что в их семье беременным можно считать его, так как в последнее время он набрал вес.

«Она покончила жить самообжорством», — прокомментировал он соответствующие сплетни.