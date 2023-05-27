Чумаков опроверг слухи о второй беременности Ковальчук
Слухи о второй беременности Юлии Ковальчук распространяются на протяжении двух месяцев. Знаменитость и ее супруг, певец Алексей Чумаков долгое время не комментировал сплетни, однако в передаче «Ты не поверишь!» решили поставить точку в этом вопросе.
Артист признался, что не видел ни одной фотографии, где можно было бы заметить «округлившийся живот» Ковальчук. Чумаков также отшутился, что в их семье беременным можно считать его, так как в последнее время он набрал вес.
«Она покончила жить самообжорством», — прокомментировал он соответствующие сплетни.
Артист и певица не любят делиться подробностями личной жизни на публике. Известно, что у пары есть дочь Амелия. Однако пара предпочитает прятать девочку от любопытных папарацци.