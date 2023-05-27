Агутин: «Я всем женихам дочери говорю одно и то же»

«У дочки был парень, три года они встречались. Мы уже к нему привыкли. Но дело молодое – они расстались. Сейчас у нее появился новый парень. Он – замечательный, начинаем теперь к нему привыкать. А как оно будет дальше, никто не знает. Я всем женихам говорю одно и тоже: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги». Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», - рассказал Агутин.