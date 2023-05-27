Агутин: «Я всем женихам дочери говорю одно и то же»
Лиза, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум давно живет в США. Она создала собственную группу, с которой выступает с концертами. Сейчас девушке 24 года, и ее звездные родители уже думают о будущих внуках.
Но Лиза пока с замужеством не спешит, - информирует «Московский Комсомолец».
«У дочки был парень, три года они встречались. Мы уже к нему привыкли. Но дело молодое – они расстались. Сейчас у нее появился новый парень. Он – замечательный, начинаем теперь к нему привыкать. А как оно будет дальше, никто не знает. Я всем женихам говорю одно и тоже: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги». Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», - рассказал Агутин.
При этом звездные родители в личную жизнь дочери не вмешиваются. Агутин уверен, что ему бы понравился человек, обладающий определенными качествами, у Варум могут быть иные предпочтения, а у Лизы – свои. Так что они стараются просто привыкать избранникам дочери.
Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.