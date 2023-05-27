Эксперт высказалась по поводу откровенного наряда Милявской

«Это же ее второе имя — эпатаж и антискромность. Но такое платье на ней смотрится гармонично. Бюстгальтер тут некуда было бы и засунуть: все просвечивает, вываливается, дырочки, ямочки. Ему здесь места нет. Лолита верна своему амплуа, и оно ей очень подходит», — сказала эксперт.