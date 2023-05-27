Дочь Варум и Агутина отказалась от финансовой помощи родителей

Елизавета Мария Варум-Агутина работала официанткой, поскольку в начале ее творческой карьеры ей нее хватало денег на жизнь, а у звездных родителей она принципиально помощи не просила. Как пишет портал prozvezd.info, девушка занимается музыкой и выступает со своей группой LIZV.

«Лиза, посмотри на себя, на тебе лица нет! Ребенок, ты записываешь композиции, работаешь, делаешь концерты. Зачем тебе быть официанткой? Это не те деньги, которые тебе нужны», - возмущался Агутин.

Сейчас Лиза переехала в другой город и уже может позволить себе не работать в кафе.

«Она играет рок-н-ролл, я был на нескольких ее концертах. Она - крутая чувиха по-настоящему! К счастью, о работе официантки забыла. Я-таки уломал ее этого не делать», — пояснил певец.