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Дочь Варум и Агутина отказалась от финансовой помощи родителей

Елизавета Мария Варум-Агутина работала официанткой, поскольку в начале ее творческой карьеры ей нее хватало денег на жизнь, а у звездных родителей она принципиально помощи не просила. Как пишет портал prozvezd.info, девушка занимается музыкой и выступает со своей группой LIZV.

Дочь Варум и Агутина отказалась от финансовой помощи родителей
© РИА Новости

«Лиза, посмотри на себя, на тебе лица нет! Ребенок, ты записываешь композиции, работаешь, делаешь концерты. Зачем тебе быть официанткой? Это не те деньги, которые тебе нужны», - возмущался Агутин.

Сейчас Лиза переехала в другой город и уже может позволить себе не работать в кафе.

«Она играет рок-н-ролл, я был на нескольких ее концертах. Она - крутая чувиха по-настоящему! К счастью, о работе официантки забыла. Я-таки уломал ее этого не делать», — пояснил певец.

Надо отметить, что дочь музыканта уже давно живет в Америке. Много лет назад в эту страну перебрались родители Анжелики. Вскоре к ним приехала в гости внучка. В США ей понравилось, и она осталась жить в этой стране.

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