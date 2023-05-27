Боня рассказала о заграничной недвижимости матери Собчак

Людмила Нарусова является владелицей элитных апартаментов в Монако. Такой информацией поделилась Виктория Боня, которая давно поселилась в Монте-Карло. Боня на своей страничке в социальной сети выложила видеоролик, где показала дом, в котором, по ее утверждению, находится квартира Нарусовой. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Да, у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко. Мы соседи», - сообщила Боня.

О своей зарубежной недвижимости Людмила Нарусова не говорила. Ксения также не афишировала данный факт. У нее самой имеется квартира в Дубае.