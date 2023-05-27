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Боня рассказала о заграничной недвижимости матери Собчак

Людмила Нарусова является владелицей элитных апартаментов в Монако. Такой информацией поделилась Виктория Боня, которая давно поселилась в Монте-Карло. Боня на своей страничке в социальной сети выложила видеоролик, где показала дом, в котором, по ее утверждению, находится квартира Нарусовой. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Боня рассказала о заграничной недвижимости матери Собчак
© РИА Новости

«Да, у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко. Мы соседи», - сообщила Боня.

О своей зарубежной недвижимости Людмила Нарусова не говорила. Ксения также не афишировала данный факт. У нее самой имеется квартира в Дубае.

Ранее российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что не собирается уезжать из России. Вдова Анатолия Собчака заявила, что нет никаких сомнений – покидать Родину она не планирует.

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