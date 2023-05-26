$79.97-0.0285.92+0.04

Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом

Министерство юстиции России включило в список иноагентов музыканта «Леву Би-2» (Егора Бортника). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст признал Лёву Би-2* иноагентом
© РИА Новости

В качестве даты внесения его в реестр стоит 26 мая.

«Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти», — указано в качестве причин включения музыканта в список.

Помимо «Левы Би-2» в реестр также включили 26 мая экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, экономиста Владислава Иноземцева, ведущую «Популярной политики» Ирину Аллеман, экс-директора Новосибирского Новоколледжа Сергея Чернышова, антрополога Александра Архипова, руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева, юриста Анну Пшеничную и главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову. Кроме того в список попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России» и общественное движение «Совет матерей и жен».

*лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий