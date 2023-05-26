Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом
Министерство юстиции России включило в список иноагентов музыканта «Леву Би-2» (Егора Бортника). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В качестве даты внесения его в реестр стоит 26 мая.
«Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти», — указано в качестве причин включения музыканта в список.
Помимо «Левы Би-2» в реестр также включили 26 мая экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, экономиста Владислава Иноземцева, ведущую «Популярной политики» Ирину Аллеман, экс-директора Новосибирского Новоколледжа Сергея Чернышова, антрополога Александра Архипова, руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева, юриста Анну Пшеничную и главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову. Кроме того в список попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России» и общественное движение «Совет матерей и жен».
*лицо, выполняющее функции иностранного агента в России