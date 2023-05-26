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33 минуты назад

Обвиняемые в вымогательстве у Канделаки признали вину

Елена Прошина

Обвиняемые в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и её мужа признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемые в вымогательстве у Канделаки признали вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 мая уголовное дело о вымогательстве было рассмотрено Хамовническим судом Москвы.

«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном и хочу попросить прощения у Василия Юрьевича и его супруги. Прошу вас при вынесении приговора учесть мое признание вины», – заявил в своём последнем слове обвиняемый Евгений Москвин.

К нему также присоединились обвиняемые Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко. Кроме того, последний заявил, что во время следствия мужу Канделаки Василию Бровко сообщили об их раскаянии, и тот даже простил обвиняемых.

Приговор по делу о вымогательстве будет оглашен 29 мая. Следствие запросило назначить каждому обвиняемому по восемь лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Москвин, Слободенюк и Малушенко объединились в 2020 году с целью вымогательства денег у публичных персон. Они приобрели Telegram-каналы «Проект "Сканер”» и Riddle, после чего стали публиковать порочащие публикации с целью требовать деньги за их удаление. Очередной жертвой вымогателей стала Тина Канделаки и её муж Василий Бровко. За удаление порочащих публикаций с них потребовали заплатить 280 тысяч рублей.

Ранее троих подозреваемых в вымогательстве мужчин задержали в Приморском крае.

Шоу-бизнес,Василий Бровко,Тина Канделаки,
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