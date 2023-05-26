Прохор Шаляпин рассказал о депрессии у внучки Гурченко

"Мы с Леночкой дружим не первый год. Лену предал мужчина, она на нервной почве потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Так совпало, что в последнее время Лена пережила несколько трагедий. После развода с супругом она на площадке, где собак выгуливают, встретила некоего полковника. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат. И когда он узнал, что Лена беременна, цинично ее бросил. Лена хотела сохранить ребенка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей", - рассказал певец.