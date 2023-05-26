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Стало известно о состоянии внучки Гурченко после выкидыша и предательства мужчины

Внучка актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева испытывает трудности в материальном положении, а также тяжело переживает предательство любимого человека и выкидыш. Об этом kp.ru рассказал певец Прохор Шаляпин, который является другом семьи.

Прохор Шаляпин рассказал о депрессии у внучки Гурченко
© РИА Новости

"Мы с Леночкой дружим не первый год. Лену предал мужчина, она на нервной почве потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Так совпало, что в последнее время Лена пережила несколько трагедий. После развода с супругом она на площадке, где собак выгуливают, встретила некоего полковника. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат. И когда он узнал, что Лена беременна, цинично ее бросил. Лена хотела сохранить ребенка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей", - рассказал певец.

По его словам, Королева запустила себя и перестала за собой следить. Шаляпин сообщил, что ему удалось договориться со стилистом Романом Спектором, который преобразил женщину. Артист отметил, что после работы стилистов у внучки Гурченко даже появился фирменный взгляд ее бабушки.

"Просто я напомнил Лене, что она не только мама, но и красивая женщина. Уверен, она встретит мужчину, который будет любить ее и беречь", - отметил Шаляпин.

Ранее сообщалось, что Королева продавала дом в деревне Глаголево, который достался ей в наследство после смерти знаменитой бабушки.

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