Виктория Дайнеко призналась, что не считает Ольгу Бузову певицей

"Я понимаю, что она трудоголик, я понимаю, как много она работает. Но я все-таки считают, что петь должны певицы. Это хайп и трэш, которые мне не нравятся. Я знаю от людей, что Оля очень классная. Я с этим не спорю, я знаю, как она много работает, как это тяжело. Я вижу всю ее работу, это очень круто, но петь должны певицы!" - высказалась Дайнеко.