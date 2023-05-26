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«Петь должны певицы»: Виктория Дайнеко посоветовала Бузовой бросить заниматься вокалом

Певица Виктория Дайнеко в интервью Лауре Джугелии призналась, что не может назвать Ольгу Бузову певицей.

Виктория Дайнеко призналась, что не считает Ольгу Бузову певицей
© victoriadaineko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Я понимаю, что она трудоголик, я понимаю, как много она работает. Но я все-таки считают, что петь должны певицы. Это хайп и трэш, которые мне не нравятся. Я знаю от людей, что Оля очень классная. Я с этим не спорю, я знаю, как она много работает, как это тяжело. Я вижу всю ее работу, это очень круто, но петь должны певицы!" - высказалась Дайнеко.

По мнению исполнительницы, у Бузовой есть своя аудитория, которой нравится все, что делает телеведущая. Дайнеко назвала Бузову "молодцом", однако отметила, что ей не нравится творчество экс-звезды "Дома-2". Вместе с этим певица сразу оговорилась, что не завидует коллеге по сцене, так как уважает всех людей, которые много работают.

"Она молодец. Но это вообще не мое. Мне это все не нравится. Я зажмуриваюсь. Хочется закрыть глаза и никогда этого не видеть!" - резюмировала исполнительница.

Ранее Виктория Дайнеко назвала Пугачеву своим наставником на "Фабрике звезд".

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