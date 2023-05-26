В телефоне мужа блогерши Лерчек найден компромат

Следователям при обследовании содержимого смартфона мужа Лерчек Артема Чекалина удалось обнаружить 350 Гб компромата на различных подруг блогерши и должностных лиц. Об этом сообщает Mash.

«Мама миллиардных марафонов хотела подставить свою бывшую стилистку», - пишет Telegram-канал.

Источники отмечают, что супруг блогерши сохранял «компромат», а также «переписки с подругами, которых заставляли катать заявы» и «чатики с правоохранителями», которые могли помогать возбуждать дела.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов семьи Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов.