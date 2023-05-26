$79.98+0.0285.88-0.32

Автор песни «Владимир Путин — молодец» подает в суд на Аню Покров

На 23-летнюю тиктокершу Анну Покровскую, известную как Аня Покров, намерен подать в суд казанский шоумен Олег Лихачев, ставший популярным благодаря своей песне «Владимир Путин — молодец». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автор песни «Владимир Путин — молодец» подает в суд на Аню Покров
© Соцсети

По его словам, он намерен отсудить у Покров 400 тысяч рублей за использование своего хита. Также иски могут ожидать блогеров Егора Шипа и Марусю Климову.

«Буду подавать в суд на звездный молодняк - по 400 тысяч рублей с каждого. Мои доблестные юристы рвутся в очередной бой, дабы отстоять справедливость по части нарушения авторских прав на мой хит "Владимир Путин молодец". А то хит использовали, заработали на ролике миллионы от спонсоров, а мне копеечку не дали, и даже авторство не указали», - написал шоумен.

Он также добавил, что уже отсудил у Алишера Моргенштерна 350 тысяч рублей, а с Егором Кридом и Валей Карнавал удалось договориться. Тиктокерам Лихачев предлагает пойти на мировую, договориться об отступных или сделать совместную коллаборацию.

Напомним, песня «Владимир Путин — молодец» стала хитом в 2014 году. Благодаря приложению TikTok она стала вирусной. Композицию в своих видео использовали многие блогеры-миллионники, включая Даню Милохина, Валю Карнавал, Аню Покров и других. На YouTube ролик набрал 3,4 млн просмотров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий