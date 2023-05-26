Автор песни «Владимир Путин — молодец» подает в суд на Аню Покров

На 23-летнюю тиктокершу Анну Покровскую, известную как Аня Покров, намерен подать в суд казанский шоумен Олег Лихачев, ставший популярным благодаря своей песне «Владимир Путин — молодец». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, он намерен отсудить у Покров 400 тысяч рублей за использование своего хита. Также иски могут ожидать блогеров Егора Шипа и Марусю Климову.

«Буду подавать в суд на звездный молодняк - по 400 тысяч рублей с каждого. Мои доблестные юристы рвутся в очередной бой, дабы отстоять справедливость по части нарушения авторских прав на мой хит "Владимир Путин молодец". А то хит использовали, заработали на ролике миллионы от спонсоров, а мне копеечку не дали, и даже авторство не указали», - написал шоумен.

Он также добавил, что уже отсудил у Алишера Моргенштерна 350 тысяч рублей, а с Егором Кридом и Валей Карнавал удалось договориться. Тиктокерам Лихачев предлагает пойти на мировую, договориться об отступных или сделать совместную коллаборацию.