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Стала известна сумма иска к Пугачевой за неуплату аренды участка в Подмосковье

евица Алла Пугачева прекратила оплачивать аренду земельного участка в деревне Бережки (Солнечногорский район Подмосковья). Общая сумма долга составила 51 тыс. рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского райсуда столицы.

В суде пояснили, что иск к артистке, поданный ранее властями Солнечногорска, рассмотрит мировой судья судебного участка Центрального района Москвы.

В исковом заявлении отмечается, что Пугачевой Алле Борисовне следовало выплатить за аренду участка 44 тысячи 481 рубль 36 копеек за период с 01.04.21 по 31.12.22. Кроме того, по долгу накопилась пеня в размере 6692 рублей за период 16.06.21 по 11.03.23.

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Шоумен Стас Барецкий сообщил ранее, что выкупил у певицы за 450 млн рублей замок в деревне Грязь в Московской области.

Он отметил, что визит Пугачевой в Москву, совпавший с похоронами модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, был обусловлен желанием вывезти из особняка личные вещи.

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