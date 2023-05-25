евица Алла Пугачева прекратила оплачивать аренду земельного участка в деревне Бережки (Солнечногорский район Подмосковья). Общая сумма долга составила 51 тыс. рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского райсуда столицы.

В суде пояснили, что иск к артистке, поданный ранее властями Солнечногорска, рассмотрит мировой судья судебного участка Центрального района Москвы.

В исковом заявлении отмечается, что Пугачевой Алле Борисовне следовало выплатить за аренду участка 44 тысячи 481 рубль 36 копеек за период с 01.04.21 по 31.12.22. Кроме того, по долгу накопилась пеня в размере 6692 рублей за период 16.06.21 по 11.03.23.

Шоумен Стас Барецкий сообщил ранее, что выкупил у певицы за 450 млн рублей замок в деревне Грязь в Московской области.