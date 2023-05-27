Скончавшейся в среду после десятилетних мучений "королеве рок-н-ролла" Тине Тёрнер поставят памятник в ее родном городе. Напомним: урожденная Анна Мэй Буллок появилась на свет в Браунсвилле, это небольшой городок в Теннеси.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сегодня заявил TMZ мэр города Билл Роулз-младший, малая родина намерена почитать память своей драгоценной землячки "с размахом", памятник должен стать "произведением искусства" и будет установлен на лобном месте. Которое в городке по совпадению находится недалеко от школы, где училась Тина.

К слову, Музей Тины Тёрнер в Теннеси уже есть.