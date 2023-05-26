Алла Пугачева, которая сама ранее проводила грандиозные и шумные вечеринки, отнеслась к организации мероприятия своего внука с положительным настроем.
Певица Алла Пугачева прокомментировала вечеринку, устроенную ее внуком Никитой Пресняковым в честь его 32-летия в США, сообщает портал “7дней.ru”.
Она коротко, но ясно выразила свое одобрение словами “Круто!”.
День рождения Никиты Преснякова состоялся 21 мая. В его честь была организована вечеринка на открытом воздухе, куда собрались много друзей. Праздник прошел настолько ярко и запоминающеся, что именинник забыл о своем телефоне.
“Было так атмосферно, что это оказалась единственная фотография с дня рождения, я просто забыл о существовании телефона”, – поделился своими впечатлениями Никита.
Отмечается, что родственники не присутствовали на празднике.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева потеряла последний источник дохода в России. Несмотря на эмиграцию, она продолжала зарабатывать в России как дизайнер премиальной обуви собственных коллекций. Однако на сайте компании почти полностью исчезли товары, разработанные Примадонной.