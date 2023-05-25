Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна отказалась пригласить ее на последний звонок и выпускной бал, «приревновав к славе». Об этом она заявила 5-tv.ru.

Дочь Волочковой, 17-летняя Ариадна, живет со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, его супругой телеведущей Еленой Николаевой и их маленьким сыном.

Волочкова отмечала, что это было решение ее дочери, и она отнеслась к нему с уважением. А сама Ариадна объяснила переезд к отцу тем, что тот живет в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки.

По словам Волочковой, они вместе с дочерью недавно выступили на концерте в «Известия Холл» и она спокойно относится к тому, что Ариадна не захотела видеть ее на последнем звонке и выпускном.

«Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради бога. Ничего страшного не произошло», — пояснила Анастасия Волочкова.