Создатель «Что было дальше?» рассказал подробности съемок проекта

Создатель популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Максим Морозов раскрыл подробности съемок проекта. В интервью РБК он ответил на вопросы о том, сколько длятся съемки одного выпуска и кто входит в креативную команду передачи.

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Говоря о закулисье шоу, Морозов отметил, что съемки одного выпуска шоу длятся сутки. По его словам, утром на площадку приезжают члены команды проекта и устанавливают свет и камеры. Через некоторое время на съемки приезжает сам Морозов и его супруга Дарья, которая также работает над шоу.

Создатель «ЧБД» добавил, что в креативную команду проекта входят он, его жена, а также сами комики.

«Мы с Дашей, шоураннеры, придумываем направление, предлагаем идеи, как снимать. Грубо говоря, мы занимаемся производственной частью, а ребята-комики выходят на сцену и делают шоу на сцене», — рассказал он.