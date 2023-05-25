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Бузову раскритиковали в сети за посещение храма в коротком платье

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова посетила храм в коротком наряде и была раскритикована пользователями сети. Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Бузову раскритиковали в сети за посещение храма в коротком платье
© Lenta.ru

На размещенных снимках 37-летняя звезда предстала в красном в горох приталенном мини-платье с юбкой-солнцем, длинными рукавами и П-образным вырезом. Знаменитость дополнила образ черными мюлями на высоких каблуках и уложила волосы в пучок.

«Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Вчера впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад я делаю», — отметила она.

Подписчиков смутил внешний вид исполнительницы, о чем они сообщили под публикацией. «В таком платье и в дом Божий...», «Наряд красивый, но не очень уместный», «А уровень юбки "по самое не хочу" не смущает для посещения храма и пафосного артистического фото с батюшкой?!», «У меня шок, что Оля так в храм пришла искушать батюшку. Еще бы шорты надела», — заявили юзеры.

Ранее фанаты высмеяли Ольгу Бузову за нижнее белье в сумке. Она показала содержимое данного аксессуара, где в том числе находились зубные щетки, таблетки для голоса, кисти для макияжа, массажер для лица, помады, пудры, а также трусы в черных и бежевых тонах.

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