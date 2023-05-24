Александр Ревва выступил на премии RU.TV

После волны отмены выступлений Александра Реввы в России артист на церемонии вручения премии RU.TV. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник напоминает, что сам Ревва объяснил отмену ряда своих концертов «техническими проблемами, связанными с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». Его первое за долгое время публичное выступление состоялось минувшей ночью на вручении премии RU.TV. Ревва выступил в роли Артура Пирожкова, исполнил песню «Все, что было, то прошло». Означает ли это, что Ревва вернётся к концертной деятельности, пока не ясно.