Александр Ревва выступил на премии RU.TV
После волны отмены выступлений Александра Реввы в России артист на церемонии вручения премии RU.TV. Об этом сообщает «Российская газета».
Источник напоминает, что сам Ревва объяснил отмену ряда своих концертов «техническими проблемами, связанными с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». Его первое за долгое время публичное выступление состоялось минувшей ночью на вручении премии RU.TV. Ревва выступил в роли Артура Пирожкова, исполнил песню «Все, что было, то прошло». Означает ли это, что Ревва вернётся к концертной деятельности, пока не ясно.
Напомним, что ранее Ревва отменил свои выступления в ряде городов России. По его словам, это было связано с техническими проблемами, но в сети появились слухи, что отмена концертов произошла из-за политической позиции исполнителя. Позже один из участников СВО записал обращение от имени батальона «Тигр» и Кубанского казачьего войска, в котором призвал жителей Краснодара бойкотировать концерт Реввы.