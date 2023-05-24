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Умер бас-гитарист The Beatles

Рано утром во вторник ушел из жизни Чес Ньюби, английский музыкант, имя которого как минимум для битломанов звучит не пустым звуком: Ньюби играл в The Beatles в первые дни существования группы - четыре концерта в декабре 1960-го: в Casbah Club, Grosvenor Ballroom, Litherland Town Hall и, наконец, 31 декабря вновь в Casbah.

Умер бас-гитарист The Beatles
© globallookpress.com

Кандидатуру Чеса "битлам" предложил его хороший друг Пит Бест - как замену Стюарту Сатклиффу: Бест и Ньюби вместе играли в The Black Jacks, где Чет был ритм-гитаристом.

Что примечательно, Ньюби, как и Пол, был левшой.

Не менее примечательно, что о своем стремительном уходе из группы Ньюби не жалел, так как, по его словам, никогда не хотел быть музыкантом - он лишь хотел немного подзаработать на колледж.

Впрочем, сцену Чет все-таки не оставил, после, когда преподавал математику в школе, "для души" играя с The Rackets и The Quarrymen, плюс он пел в Alcester Male Voice Choir.

О кончине 81-летнего артиста сообщается на аккаунтах Cavern Club Liverpool, где The Beatles начинали свою карьеру.

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