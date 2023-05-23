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В самарском баре Рому Зверя назвали «истинным панком» после драки с посетителем

Управляющий самарским баром 8-Bit Денис Дроздов, где ранее солист группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, поссорился с посетителями, заявил, что не обижается на музыканта из-за дебоша, и назвал его «истинным панком». Слова Дроздова приводит «Газета.Ru».

В самарском баре Рому Зверя назвали «истинным панком» после драки с посетителем
© Lenta.ru

Руководитель заведения подчеркнул, что сотрудники сразу разняли клиентов паба, чтобы избежать серьезного конфликта.

«Бокал побили, стулья Роман кидал, но стулья у нас крепкие. Да, мы вызывали ГБР. Мы на Романа не в обиде, Роман нормальный рок-н-рольщик, все нормально. Роман поступил как истинный панк, наверное, как и должен был», — рассказал Дроздов в беседе с журналистами.

Ранее в сети был опубликован ролик с утроившим дебош в самарском баре фронтменом группы «Звери». На кадрах видно, как исполнитель вступает в словесную перепалку с посетителями паба, кидает стулья, а также вызывает одного оппонента на улицу для дальнейших разбирательств. В конце видео несколько мужчин уводят знаменитость из заведения.

Позже отмечалось, что сама драка не произошла, сотрудников полиции никто не вызывал. По словам очевидцев, Роман Билык пришел в бар 8-Bit уже в нетрезвом состоянии.

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