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Виктория Боня ответила на критику своего образа в Каннах

На критику своего образа на Каннском кинофестивале ответила телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она посмеялась над хейтом в ее адрес в соцсетях.

Виктория Боня ответила на критику своего образа в Каннах
© Мослента

«Надо мной уже 11 лет смеются, но украшения Chopard от официального спонсора надевают пока только на меня, а не на тех, кто смеется», — ответила звезда на вопрос подписчицы о своем отношении к критикам.

Боня постоянно появляется на красной ковровой дорожке в Каннах уже много лет. Она заявила, что ни разу не покупала билет на кинофестиваль. «Нельзя купить любовь аудитории», — заявила она.

На 76-м Каннском кинофестивале Боня появилась в наряде от ливанского кутюрье Зиада Накада — зеленом платье с перьями . Ведущая назвала этот образ «королевой джунглей». Она также похвасталась своим профилем после пластической операции.

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