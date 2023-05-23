Виктория Боня ответила на критику своего образа в Каннах
На критику своего образа на Каннском кинофестивале ответила телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она посмеялась над хейтом в ее адрес в соцсетях.
«Надо мной уже 11 лет смеются, но украшения Chopard от официального спонсора надевают пока только на меня, а не на тех, кто смеется», — ответила звезда на вопрос подписчицы о своем отношении к критикам.
Боня постоянно появляется на красной ковровой дорожке в Каннах уже много лет. Она заявила, что ни разу не покупала билет на кинофестиваль. «Нельзя купить любовь аудитории», — заявила она.
На 76-м Каннском кинофестивале Боня появилась в наряде от ливанского кутюрье Зиада Накада — зеленом платье с перьями . Ведущая назвала этот образ «королевой джунглей». Она также похвасталась своим профилем после пластической операции.