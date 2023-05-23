Концерт поддержавшей Украину Лободы отменили в Киеве

Организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы, который должен был пройти на одной из популярных киевских площадок в конце августа. Об этом пишет РИА «Новости».

Представители площадки отказались назвать точную причину отмены концерта исполнительницы, поддержавшей Украину. Вместе с тем, они пообещали вернуть деньги за билеты.

Пользователи соцсетей активно поддержали решение площадки. Комментаторы подчеркнули, что Лободу не желают видеть на Украине, соответственно, ей не следует приезжать в страну на гастроли.

Напомним, что певица после начала спецоперации покинула Россию. Она давала концерты в Европе, США и Израиле, отправляла на Украину гуманитарную помощь. Кроме того, она сделала ряд публичных заявлений, в которых осудила действия России и поддержала Украину.