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19 минут назад

Фронтмен группы «Звери» устроил дебош в самарском баре

Лера Букина

У фронтмена группы «Звери» Романа Билыка произошла ссора в самарском баре с одним из посетителей, сообщает Baza.

Во вторник в городе запланирован концерт группы. По данным Telegram-канала, инцидент произошел в баре «8bit» на Молодогвардейской улице.

«Очевидцы говорят, что музыкант пришёл в бар уже будучи пьяным, а затем сцепился с кем-то из посетителей — требовал выйти на улицу и разобраться "раз на раз"», — говорится в публикации.

Конфликт не привел к драке мужчин. Отмечается, что друзья певца вывели его из заведения.

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Ранее известный боксер Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту. Его выходка привела к задержке рейса из Екатеринбурга в Москву, рассказала блогер Анна Данилова. Она отметила, что Емельяненко «справил нужду» в одном из помещений аэропорта Кольцово. Его действия вызвали негодование у охранников и полиции, но, после того, как выяснилась личность хулигана, правоохранители устроили с ним фотосессию, уточнила блогер.

Шоу-бизнес,Видео,Анна Данилова,Роман Билык,Александр Емельяненко,Валерий Николаев,Аэропорт Кольцово,
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