«Очевидцы говорят, что музыкант пришёл в бар уже будучи пьяным, а затем сцепился с кем-то из посетителей — требовал выйти на улицу и разобраться "раз на раз"», — говорится в публикации.

Ранее известный боксер Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту. Его выходка привела к задержке рейса из Екатеринбурга в Москву, рассказала блогер Анна Данилова. Она отметила, что Емельяненко «справил нужду» в одном из помещений аэропорта Кольцово. Его действия вызвали негодование у охранников и полиции, но, после того, как выяснилась личность хулигана, правоохранители устроили с ним фотосессию, уточнила блогер.