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Моргенштерну* грозит штраф в полмиллиона рублей

На рэпера Алишера Моргенштерна* завели административное дело. Ему грозит штраф в 500 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости.

Моргенштерну* грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента
© Кадр из видео

Как уточнили в Савеловском суде Москвы, протокол об административном правонарушении поступил в суд в отношении артиста за то, что он не маркировал свои посты в соцсетях меткой иностранного агента.

Теперь Моргенштерну грозит штраф. По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривается взыскание в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических.

Напомним, рэпер попал в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 6 мая. Однако сам артист не согласился с этим и подал иск в Замоскворецкий суд, потребовав исключить его из списка. Ранее также поступили Максим Галкин*, Илья Варламов* и Семен Слепаков*.

* внесены в РФ в список иноагентов.

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