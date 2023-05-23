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Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

В отношении рэпера Моргенштерна* составлен административный протокол. Музыканту грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Моргенштерну грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента
© Кадр из видео

По данным Telegram-канала Mash, протокол составлен по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» из-за отсутствия пометок о том, что он является иностранным агентом. За это Моргенштерну* грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

В ответ на это музыкант подал иск в Замоскворецкий районный суд столицы с требованием исключить его из списка иностранных агентов.

Ранее с подобными исками в суды уже обращались Максим Галкин* и певица Земфира*.

*Внесены в список иностранных агентов.

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