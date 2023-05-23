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35 минут назад

Дочь Ларисы Долиной рассказала о взаимоотношениях с матерью

Газета.Ru

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина раскрыла некоторые детали взаимоотношений с матерью. Ее слова цитирует «Дни.ру».

Дочь Ларисы Долиной рассказала о взаимоотношениях с матерью
Фото: larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась», — рассказала наследница артистки. По ее словам, сейчас между родственницами теплые взаимоотношения.

Ангелина призналась, что поняла статус звездной матери ближе к взрослому возрасту. «Мне всегда надо быть культурной, надо соответствовать имени Ларисы Долиной. К тому же у нас общая работа. И проводить все время с мамой мне легко и комфортно, у нас очень экологичные отношения», — отметила она.

Вместе с матерью Ангелина работает над Музыкальной академией. В честь 40-летия Долина подарила дочери сумку с именем и логотипом академии. Однако наследница певицы никогда не стремилась пойти по стопам матери. «Для меня публичность – большой стресс, сцена – противоестественная среда, где чувствую себя некомфортно. Хотя есть слух и голос, я занималась какое-то время вокалом и даже пела с Юлией Началовой и ее отцом Виктором», — рассказала Ангелина.

Лариса Долина стала мамой в 1983 году. Она родила дочь Ангелину от музыканта Анатолия Миончинского, за которым была замужем с 1980 по 1987 год. В 2011-м Лариса Долина стала бабушкой: Ангелина родила девочку, которую назвали Александрой.

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